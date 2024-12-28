В РТ прошел форум о навигации детства в Год семьи в России

27 декабря на базе Поволжского государственного университета физкультуры, спорта и туризма Минобразнауки РТ при поддержке аппарата антитеррористической комиссии в Татарстане прошел Республиканский форум «Навигация детства в Год семьи в России: подведение итогов деятельности проекта «Навигаторы детства», в котором приняли участие более 1,2 тыс.