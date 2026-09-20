Bell начала сборку первого AH-1Z Viper для Нигерии

Делегация Нигерии у элемента конструкции первого AH-1Z Viper на заводе Bell в Амарилло / © Bell Textron Компания Bell сообщила о начале производства первого ударного вертолета AH-1Z Viper, предназначенного для Военно-воздушных сил Нигерии.
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