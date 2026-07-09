Будь в курсе✴
ГлавнаяПравила
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Будь в курсе✴

37 067 подписчиков

Токсичный пантеон. Украина будет славить нацистов в древнейшем монастыре

Токсичный пантеон. Украина будет славить нацистов в древнейшем монастыре

Выбор тех, кого следует почитать, в основном обусловлен антироссийскими настроениями ИноСМИ теперь в MAX! Подписывайтесь на главное международное >>> Инициатива по созданию в Киеве "национального пантеона", призванного увековечить память о наиболее выдающихся деятелях страны, включая пособников нацистов, вызвала волну международной критики и вновь обострила споры об исторической памяти.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии