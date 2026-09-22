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МОСИНФОРМ

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Финальный концерт программы «Военные оркестры в парках» пройдет 27 сентября

Финальный концерт программы «Военные оркестры в парках» пройдет 27 сентября

На Соборной площади Главного храма Вооруженных сил Российской Федерации в парке «Патриот» 27 сентября состоится финальный концерт программы «Военные оркестры в парках» в рамках Международного военно-музыкального фестиваля «Спасская башня».

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