Прогноз погоды в Крыму на 5 января

Прогноз погоды в Крыму на 5 январяВ Симферополе +2 и облачно с прояснениямиВ Севастополе +5 и облачно с прояснениямиВ Евпатории +3 и облачно с прояснениямиВ Черноморском +3 и облачно с прояснениямиВ Джанкое +2 и облачно с прояснениямиВ Ялте +4 и небольшой дождьВ Алуште +4 и небольшой дождьВ.