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Игроки «Реала» забили 19 голов на ЧМ-2026 – рекорд за всю историю турнира среди представителей одного клуба

Футболисты « Реала » установили рекорд чемпионатов мира по голам игроков одного клуба на одном турнире.

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