Удар ниже пояса: Фетисов уничтожил Бузову за то, что она назвала хоккей футболом

На мероприятии с хоккеистом «Торпедо» в ответ на подарок Ольга пожелала успехов футболистам Ольга Бузова Социальные сетиВ Нижнем Новгороде на фестивале VK Fest произошел курьезный эпизод с участием Ольги Бузовой.
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