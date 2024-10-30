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Крымская газета

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В Крыму благоустроят более 40 общественных территорий

В Крыму благоустроят более 40 общественных территорий

В рамках реализации Соглашения о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве между Советом министров Республики Крым и Правительством Москвы в 2024 году в Крыму запланировано благоустройство 35 общественных территорий в 6 городах и 12 районах: Алушта, Армянск, Джанкой, Красноперекопск, Судак, Ялта; Бахчисарайский, Белогорский, Джанкойский, Кировский, Красногвардейский, Ленинский, Нижнегорский, Первомайский, Сакский, Симферопольский, Раздольненский и Черноморский районы.

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