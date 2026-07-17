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"Почему на Зеленского не ведётся никакая охота?" Эксперты и политики задают вопросы

"Почему на Зеленского не ведётся никакая охота?" Эксперты и политики задают вопросы

В экспертном сообществе обсуждают, из какого "резервуара" поставляют всё новых безликих людей в украинскую власть и есть ли надежда на то, что украинцы смогут сами освободиться и сломать сложившуюся систему.

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