Зеленский пошёл на прямой обман американцев: "Россия не заняла ни одного посёлка"

Президент Украины озвучил заведомо ложные тезисы о ходе СВО в эфире телеканала FoxNews в США.О том, что за 2023 год русская армия якобы "на заняли ни одного поселка, Владимир Зеленский заявил в разговоре с ведущим телеканала FoxNews в ходе своего визита в США.