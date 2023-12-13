Зеленский пошёл на прямой обман американцев: "Россия не заняла ни одного посёлка"

Президент Украины озвучил заведомо ложные тезисы о ходе СВО в эфире телеканала FoxNews в США.О том, что за 2023 год русская армия якобы "на заняли ни одного поселка, Владимир Зеленский заявил в разговоре с ведущим телеканала FoxNews в ходе своего визита в США.
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