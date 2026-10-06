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Удар по цифровому сердцу Киева: дата-центр «Омега Телеком» прекратил работу

Удар по цифровому сердцу Киева: дата-центр «Омега Телеком» прекратил работу

В Киеве после массированной атаки был разрушен основной технический узел телекоммуникационной компании «Омега Телеком».

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