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От пополнения обменного фонда до применения закона о защите россиян за рубежом — как Россия может ответить на задержание Звинчука

От пополнения обменного фонда до применения закона о защите россиян за рубежом — как Россия может ответить на задержание Звинчука

Канал «Рыбарь» подтвердил задержание своих сотрудников на территории Черногории. По заявлению проекта, все они находились в стране легально и официально: в частности, в планах была съемка Цетинского монастыря, на которую ранее был подан абсолютно официальный запрос.

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