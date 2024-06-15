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ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ

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США "изолировала" Россию от долларовой системы

США "изолировала" Россию от долларовой системы

Московская биржа и Национальный клиринговый центр (входит в группу Московской биржи) попали в очередной санкционный список США (пиндосы подарок сделали ко Дню России).

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Комментарии
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Нина Грекова
Лично мне (наверное, как и большинству народа) по херу ... этот доллар. Но я думаю, что эта санкция долларовой системы - подарок для России. Россия - только вперёд!!!
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3 час.
valentina sergeeva
Ага. А Россия: &quot;Ой, боюсь, боюся!.. А вам - так и надо!&quot;.
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2 час.

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