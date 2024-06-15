Московская биржа и Национальный клиринговый центр (входит в группу Московской биржи) попали в очередной санкционный список США (пиндосы подарок сделали ко Дню России).
США "изолировала" Россию от долларовой системы
Комментарии
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Нина Грекова
Лично мне (наверное, как и большинству народа) по херу ... этот доллар. Но я думаю, что эта санкция долларовой системы - подарок для России. Россия - только вперёд!!!
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3 час.
valentina sergeeva
Ага. А Россия: "Ой, боюсь, боюся!.. А вам - так и надо!".
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2 час.
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