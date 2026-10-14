СК завел дело о нарушении правил безопасности после пропажи рыбаков в Приморье

Следственный комитет возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности при эксплуатации водного транспорта после пропажи двух рыбаков в Японском море.
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