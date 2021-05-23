Тайная доктринаПолитикаУКРАЇНА – Нового Світу КРАЇНА, колыбель Нового Мира УКРАЇНА – Нового Світу КРАЇНА, колыбель Нового Мира Украине многие пророчат развал и гибель как страны.Вернуться к статье21НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьЮрий Ильинов«Для членов Новой Группы Мировых Служителей и для людей доброй воли Иерархия духовных Водителей выработала следующие правила: - 1. Стремиться к мирным отношениям, гармоничному приятию и сотрудничеству с правительством или государством, которым они должны быть верны и лояльны. Это не означает поддержки любой правительственной политики или стратегии, но подразумевает воздержание от всего, что может привести к трудностям. Любая правительственная политика и режим всегда оставляет простор для обширной конструктивной деятельности, и именно на мирные мероприятия такого рода и должны обратить своё внимание служители Великих и человечества. - 2. Воздерживаться от всякого вмешательства в дела политических и религиозных групп. - 3. Стараться практически проявлять добрую волю в том окружении, куда забросила их судьба. - 4. Стараться ни словом, ни своей жизнью не причинять вреда семье, обществу, нации или группе наций. Это значит постоянно придерживаться политики невраждебности. Никакая враждебная критика или поношение лидеров, наций или рас недопустимы. Всё это имеет практическое значение и достигается очень непросто» А.А.БейлиЮрий ИльиновКитайский тренинг под названием Iron Crotch — новое упражнение кунг-фу, которое помимо закалки духа бойца еще лечит эректильную дисфункцию и преждевременную эякуляцию! https://www.facebook.com/rentvkino/videos/786380615204851Комментировать
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