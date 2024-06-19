В вузах России 20 июня начинается приемная кампания

Приемная кампания в российские вузы начинается сегодня в четверг и продлится до 29 августа. Число поступающих в этом году может превысить 1 миллион, для них подготовлено 621 321 бюджетное место, около 73% из них – в регионах.
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