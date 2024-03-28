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Почти полсотни иноагентов хотят баллотироваться на выборах в Мосгордуму

Почти полсотни иноагентов хотят баллотироваться на выборах в Мосгордуму

Телеведущая, актриса, бывшая участница КВН Татьяна Лазарева* предстоящей осенью будет участвовать в выборах депутатов Московской городской думы.

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Комментарии
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Наталия
Дамочка привыкла развлекать публику шутками. Может быть и теперь решила пошутить вот так? Но в каждой шутке есть доля истины, поэтому законодательно необходимо сделать так, чтобы такие шутки не могли стать реальными фактами.
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4 час.
Надежда
А разве предатели Родины-иноагенты не лишены права избираться во власть!?(😡
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3 час.
Silver Kont
По какому-нибудь одному округу какая-то сволочь пройдёт. ведь уже был случай, когда какая-то  &quot;та люся &quot; проходила из-за малой явки, но достаточной, чтобы признать выборы состоявшимися...
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2 час.

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