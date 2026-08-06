Аналитик Блинкова: дачники могут бесплатно провести газ до границ своего участка

С 2024 года владельцы участков, расположенных в садоводческих некоммерческих товариществах (СНТ), получили возможность стать участниками программы социальной газификации, в рамках которой газораспределительная организация (ГРО) бесплатно проводит газопровод до границы земельного участка.
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