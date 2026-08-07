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Коррупция вместо обороны, провалы ВСУ, от ворот поворот от Трампа. Хроника событий на утро 7 августа

Коррупция вместо обороны, провалы ВСУ, от ворот поворот от Трампа. Хроника событий на утро 7 августа

Драпатый назначает на командные должности преданных ему коррупционеров. ВС РФ уничтожают противника и технику.

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