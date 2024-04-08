Подмосковный студент Владимир Дулов стал лучшим слесарем на областной премии профессионалов

Первокурсник Павлово-Посадского техникума Владимир Дулов и его преподаватель Александр Орехов представили учебное заведение на Всероссийской межрегиональной многоотраслевой премии профессионалов предприятий городского хозяйства — 2023.
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