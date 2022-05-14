В Крыму 200 студентов пройдут обучение в школе трудовых отрядов

200 студентов вузов Крыма пойдут подготовку на Региональной школе студенческих отрядов для последующей работы в детских лагерях, отелях, гостиницах, на стройках, на уборке урожая, а также на обслуживании пассажирских перевозок на железной дороге.
200 студентов вузов Крыма пойдут подготовку на Региональной школе студенческих отрядов для последующей работы в детских лагерях, отелях, гостиницах, на стройках, на уборке урожая, а также на обслуживании пассажирских перевозок на железной дороге.
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