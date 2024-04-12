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Страсть, цирк, панк, фарс в Театре Сатиры

Страсть, цирк, панк, фарс в Театре Сатиры

Комедия поставлена по пьесе английского драматурга Брендона Томаса «Тётка Чарли», послужившей основой для любимой многими кинокомедии «Здравствуйте, я Ваша тетя!» Двое студентов Оксфорда Джек и Чарли решили подменить реальную тетушку Чарли своим другом Бабсом, чтобы устроить тайное свидание с возлюбленными Китти и Эмми.

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