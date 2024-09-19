Путин объявил о перевооружении российской армии с учетом СВО Ольга ВайленкоПрезидент России Владимир Путин объявил о начале масштабной программы перевооружения российской армии и флота, основываясь на опыте, полученном в ходе специальной военной операции (СВО) на Украине.
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