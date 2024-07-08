МАК: многие частные суда имеют плохое техническое состояние

Председатель Межгосударственного авиационного комитета (МАК) Олег Сторчевой выразил беспокойство из-за недостаточного контроля со стороны владельцев частных воздушных судов за их техническим состоянием в России.
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