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МАК: многие частные суда имеют плохое техническое состояние

МАК: многие частные суда имеют плохое техническое состояние

Председатель Межгосударственного авиационного комитета (МАК) Олег Сторчевой выразил беспокойство из-за недостаточного контроля со стороны владельцев частных воздушных судов за их техническим состоянием в России.

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