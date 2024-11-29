«Я в слезы сразу»: Федункив рассказала о сложностях материнства

Актриса Марина Федункив рассказала, какого впервые стать матерью в 53 года. В беседе с KP.RU во время премьеры клипа «Черная пантера» Филиппа Киркорова она рассказала, что уже вернулась к работе, да и в целом все хорошо.
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