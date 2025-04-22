Певица Валя Карнавал заявила, что ее нагло оболгали (видео)

23-летняя телезвезда Валя Карнавал выразила возмущение по поводу обвинений в оскорблении казахов. Артистка, известная по роли в сериале «Отпуск», оказалась в центре скандала после того, как в интернете начали распространять информацию о том, что год назад, во время съемок клипа в Казахстане, она ….