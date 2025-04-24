Россиянам объяснили, как вычислить фальшивого коуча

Сейчас таких «специалистов» можно встретить в сети в большом количестве Самопровозглашенные коучи — это недоученные люди или те, кто делают только первые шаги в этом направлении, но чем меньше они умеют, тем больше они в себе уверены, сказал радио Sputnik предприниматель, наставник по бизнесу Лиана Давидян.