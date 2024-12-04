Global Look Press/IMAGO/Fotostand / Nieweler Воздействие Евросоюза на Молдавию привело к катастрофической поляризации и заложило бомбу замедленного действия под фундамент государственности, сообщили в пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) России.
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