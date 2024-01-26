Разработчиков программного обеспечения из Подмосковья пригласили на конкурс инноваций

Прием заявок на всероссийский конкурс «ПРОФ-IT. Инновация» открыт и продлится до 29 февраля. Подать заявку на участие могут подмосковные компании, которые работают в сфере информационно-телекоммуникационных технологий.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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