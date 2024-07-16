Друзья встретили генерала Попова после суда в футболках с его фото и позывным

Близкие товарищи генерала Вооружённых сил Российской Федерации Ивана Попова посетили судебное заседание, на котором шёл диалог о возможности перевода его на домашний арест, надев одежду с его фотографиями и словом «Спартак», которое он использовал в качестве позывного.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии