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Друзья встретили генерала Попова после суда в футболках с его фото и позывным

Друзья встретили генерала Попова после суда в футболках с его фото и позывным

Близкие товарищи генерала Вооружённых сил Российской Федерации Ивана Попова посетили судебное заседание, на котором шёл диалог о возможности перевода его на домашний арест, надев одежду с его фотографиями и словом «Спартак», которое он использовал в качестве позывного.

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