Украина ударила по России. ВС РФ не остались в долгу

Украина вновь массово атаковала российские регионы беспилотниками. По информации Минобороны РФ только за ночь над Россией было уничтожено 40 дронов самолетного типа, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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