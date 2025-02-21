Юлия Пересильд показала редкие фото младшей дочери на Мальдивах

Актриса Юлия Пересильд опубликовала редкие фотографии своей младшей дочери Марии. На снимках девушка запечатлена в черных шортах и белой футболке, с удовольствием катающейся на велосипеде по живописной набережной Мальдивских островов.
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