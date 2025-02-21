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Юлия Пересильд показала редкие фото младшей дочери на Мальдивах

Юлия Пересильд показала редкие фото младшей дочери на Мальдивах

Актриса Юлия Пересильд опубликовала редкие фотографии своей младшей дочери Марии. На снимках девушка запечатлена в черных шортах и белой футболке, с удовольствием катающейся на велосипеде по живописной набережной Мальдивских островов.

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