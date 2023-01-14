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Хабаровским бизнесменам, берущим на работу осужденных, снизят налоги

Хабаровским бизнесменам, берущим на работу осужденных, снизят налоги

В Хабаровском крае решили снижать налоги для предприятий, которые берут к себе на работу осужденных. Такую возможность обсудили главы УФСИН и глава Минэкономравития региона Виктор Калашников.

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