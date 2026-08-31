ЦБ показал логотип цифрового рубля

Центробанк РФ представил логотип цифрового рубля. Он выполнен в виде окружности кораллового-алого оттенка, сообщается на сайте регулятора.
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