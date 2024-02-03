Суд отказался арестовать московского педиатра по делу о фейках о ВС РФ

САША ЛЕПАЕВ

простого давно бы возбудили. у нас суд как дышло куда повернут то и вышло. был приказ но у нас на приказы положили. как это вообще можно понимать. и дума приняла закон. ну и что судья на всех положил. ему Российские законы не подвластны.смех и грех. что происходит в стране.