Тушинский суд Москвы отказался арестовывать и избрал меру пресечения в виде запрета определенных действий педиатру одной из столичных поликлиник Надежде Буяновой по делу о распространении фейков о ВС РФ.
Суд отказался арестовать московского педиатра по делу о фейках о ВС РФ
Комментарии
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Сергей Oблезов
Значит суд продажный и надо подать в другой суд!!!!
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16 час.
САША ЛЕПАЕВ
простого давно бы возбудили. у нас суд как дышло куда повернут то и вышло. был приказ но у нас на приказы положили. как это вообще можно понимать. и дума приняла закон. ну и что судья на всех положил. ему Российские законы не подвластны.смех и грех. что происходит в стране.
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16 час.
ИП
Игорь Петров
А, судьи кто?
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1 час.
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