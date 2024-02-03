Парламентская г...
НовостиПолитикаОбщество В мире Происшествия ЭкономикаКультура
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Парламентская газета

985 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Игорь Петров
    А, судьи кто?Суд отказался аре...
  • Владимир
    Добавится новая запись протокола с осуждением действий Сша.... и фсё...Россия запросила ...
  • САША ЛЕПАЕВ
    простого давно бы возбудили. у нас суд как дышло куда повернут то и вышло. был приказ но у нас на приказы положили. к...Суд отказался аре...

Суд отказался арестовать московского педиатра по делу о фейках о ВС РФ

Суд отказался арестовать московского педиатра по делу о фейках о ВС РФ

Тушинский суд Москвы отказался арестовывать и избрал меру пресечения в виде запрета определенных действий педиатру одной из столичных поликлиник Надежде Буяновой по делу о распространении фейков о ВС РФ.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Сергей Oблезов
Значит суд продажный и надо подать в другой суд!!!!
Ответить
16 час.
САША ЛЕПАЕВ
простого давно бы возбудили. у нас суд как дышло куда повернут то и вышло. был приказ но у нас на приказы положили. как это вообще можно понимать. и дума приняла закон. ну и что судья на всех положил. ему Российские законы не подвластны.смех и грех. что происходит в стране.
Ответить
16 час.
ИП
Игорь Петров
А, судьи кто?
Ответить
1 час.

Картина дня

наверх