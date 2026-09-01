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Регионы России

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Минцифры России предложило новый порядок выдачи сертификатов безопасности НУЦ

Минцифры России предложило новый порядок выдачи сертификатов безопасности НУЦ

Согласно проекту, сертификаты будут содержать информацию о владельце программы, области использования ключа, сроках действия и, для ГОСТ-версий, название средства электронной подписи разработчика.

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