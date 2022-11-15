Лавров «специально для безграмотных» опроверг сообщения о наличии у него Apple Watch

Глава МИД РФ Сергей Лавров опроверг сообщения о наличии у него умных часов Apple Watch.Накануне дипломат Мария Захарова в своём Telegram-канале опубликовала видео министра за работой в качестве опровержения слухов о его госпитализации на Бали.
Глава МИД РФ Сергей Лавров опроверг сообщения о наличии у него умных часов Apple Watch.Накануне дипломат Мария Захарова в своём Telegram-канале опубликовала видео министра за работой в качестве опровержения слухов о его госпитализации на Бали.
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