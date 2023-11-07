Педагогов освободят от излишней отчетности

В российские вузы ежемесячно поступают сотни запросов из федеральных и региональных ведомств, а средний объем учебно-методической документации, которую образовательные учреждения разрабатывают за год, составляет десятки тысяч страниц.
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