В сотнях детских садов в стране будут созданы ресурсные центры

В 150 дошкольных образовательных учреждениях страны будут созданы ресурсные центры для содействия обучению через игру, социально-эмоциональному развитию и включению детей-беженцев или детей из социально уязвимых групп.
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