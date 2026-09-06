🚰 В Судаке и окрестностях ограничена подача воды из-за аварий на электросетях Вода может подаваться нестабильно или с перебоями в Судаке, посёлках Орджоникидзе, Новый Свет, Щебетовка, Коктебель и Курортное, а также в сёлах Подгорное, Южное, Наниково, Краснокаменка, Морское, Громовка, Междуречье, Солнечная Долина, Дачное, Весёлое и Богатовка, сообщили в предприятии «Вода Крыма».