Курдистан – глядя из Лондона на «сирийское наследство» Есть транзит…Сирия, среди прочего, хорошо известна как страна масштабного нефтяного транзита.
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Курдистан – глядя из Лондона на «сирийское наследство» Есть транзит…Сирия, среди прочего, хорошо известна как страна масштабного нефтяного транзита.
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