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Монобороны: ВС РФ с помощью ФАБ-1500 нанесли авиаудары по мосту в Краматорске

Монобороны: ВС РФ с помощью ФАБ-1500 нанесли авиаудары по мосту в Краматорске

Российские военные нанесли авиационные удары ФАБ-1500 с унифицированными модулями планирования и коррекции по мосту в Краматорске Донецкой народной республики (ДНР).

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