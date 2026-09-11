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Listen: K-pop group Pentagon releases 'Coward,' its 10th anniversary single

K-pop group Pentagon released a single and music video for "Coward," its 10th anniversary song and first new music in nearly three years.

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