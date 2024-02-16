Матранг обвиняет Басту в неадекватной помощи из-за болезни матери Елена ГалицкаяРоссийский музыкант Matrang, известный своим хитом «Медуза», оказался в центре скандала после обвинений в недостаточной поддержке со стороны коллеги по индустрии, рэпера Басты.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии