Четкие даты высадки: агроном Терентьев делится рекомендациями по рассаде Юлия ЧелкановаРассада — это один из ключевых этапов успешного дачного сезона, и правильное время для её высадки в грунт играет решающую роль в получении хорошего урожая.
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