Бывшего вице-президента Газпромбанка оштрафовали

Никулинский районный суд Москвы оштрафовал бывшего вице-президента Газпромбанка Игоря Волобуева (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) за нарушение закона об иноагентах, передает ТАСС со ссылкой на судебные документы.
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