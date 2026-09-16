В США показали кадры с места крушения вертолёта телевизионной службы

Американские СМИ публикуют видеозапись, снятую с вертолёта телевизионной службы прямо перед его крушением в Лос-Анджелесе (штат Калифорния).
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