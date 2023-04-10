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CNN со ссылкой на обнародованные секретные документы Пентагона: США шпионили за президентом Украины Зеленским

CNN со ссылкой на обнародованные секретные документы Пентагона: США шпионили за президентом Украины Зеленским

Соединенные Штаты шпионили за украинским президентом Владимиром Зеленским. На это, как пишет Telegram-канал РИА Новости, указали журналисты CNN, которые сослались на обворованные секретные бумаги американского министерства обороны.

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