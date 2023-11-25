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Форвард «Монако» Балогун о 2:5 от «ПСЖ»: «Не думаю, что они были намного сильнее нас. Они просто лучше распорядились моментами»

Форвард «Монако» Балогун о 2:5 от «ПСЖ»: «Не думаю, что они были намного сильнее нас. Они просто лучше распорядились моментами»

«Когда уступаешь со счетом 2:5, сложно фокусироваться на чем-то положительном. Мы создали ряд опасных моментов, в том числе по ходу первого тайма.

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