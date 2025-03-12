В самарском минстрое ответили обеспокоенным судьбой метро жителям

САМАРА, 12 марта, ФедералПресс. Жители Самары активно обсуждают будущее станции метро «Театральная». Горожане обращаются к губернатору Вячеславу Федорищеву и региональному минстрою с вопросами о дальнейшей судьбе проекта.
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